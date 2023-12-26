Сразу две капсульные выставки представляет Херсонес Таврический к Новому году

В преддверии зимних праздников посетители музея-заповедника смогут ознакомиться с уникальными артефактами в здании Византийской экспозиции. С 26 декабря в холле малого зала открыта капсульная выставка «Костяные орудия для орнаментации лепной посуды в эпоху бронзы», а в основном зале – выставка одного экспоната «Рождество в Византии. Из Константинополя в Херсонес».

Познакомиться с гончарным ремеслом и национальными узорами можно будет в экспозиции «Костяные орудия для орнаментации лепной посуды в эпоху бронзы». Посетители узнают, что изготавливать керамику первобытные люди научились еще во времена неолита, а глиняная посуда в разные периоды истории украшалась орнаментом – специфическим видом изобразительного искусства, который в символической форме отражает внутренний и внешний мир человека.

Многообразие знаков традиционного орнамента несло в себе зашифрованные смыслы. Они были понятны как ремесленникам, так и тем, кто пользовался посудой, поскольку отражали дух эпохи, магические представления и религиозные верования. Некоторые виды орнаментов были широко распространены одновременно у многих народов мира. Самыми простыми являются узоры из прямых горизонтальных и вертикальных линий: первые символизируют поверхность земли, вторые – дождь, грозу.

На выставке «Рождество в Византии. Из Константинополя в Херсонес» представлена миниатюрная икона Рождество Христово, вырезанная на стеатитовой пластинке. Она была изготовлена столичными мастерами в Константинополе в конце XI‒XII вв. Миниатюрная херсонесская икона, отличающаяся тонкой резьбой и тщательностью исполнения, сохранилась фрагментарно, но прекрасно читается. В центре композиции можно увидеть возлежащую на одре Богоматерь, рядом в яслях ‒ спеленутого Младенца. Над ним склонились вол и осел ‒ символы иудейского и языческого народов, которым равно принес спасение Христос.

Справа над Иисусом изображен благословляющий и славословящий Ангел, несущий весть о Рождестве роду человеческому. В нижней левой части можно увидеть погружен ного в раздумья Иосифа Обручника, беседующего со старцем с посохом, а правее – сцену омовения Младенца. Примечательно, что византийская иконография Рождества Христова стала основой для всех последующих икон и фресок на этот сюжет, в том числе древнерусских. Приглашаем вас ознакомиться с экспозицией «Костяные орудия для орнаментации лепной посуды в эпоху бронзы» до 7 января, а с «Рождеством в Византии. Из Константинополя в Херсонес» – до 31 января. Посетить обе выставки можно бесплатно со вторника по воскресенье, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»