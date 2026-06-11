Сразу три проекта Крыма по развитию донорства — в число лучших в России

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров XI Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие». Сразу три проекта Крыма по развитию донорства вошли в число лучших в России.

Так, ГБУЗ РК «Центр крови» одержал победу в номинации «Люди, несущие свет». Высокая награда была присуждена за проект по созданию и постановке драмы «Грань», посвященной теме поиска доноров стволовых клеток. Аналогичный диплом победителя за этот же проект был вручен Мединституту КФУ им. В. И. Вернадского, студенты которого осуществили постановку спектакля осенью 2025 года. Кроме того, крымский Центр крови был удостоен почетного диплома «Знак качества», войдя в число 12 самых информационно открытых Служб крови России.

По решению жюри лауреатами премии «СоУчастие» в различных номинациях также стали активисты донорского движения Ялты. Наградами отмечены проект МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» под названием «Традиции Героев — донорство в Ялте» и проект менеджера по связям с общественностью МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» Александры Лопаткиной.

Всероссийская премия «СоУчастие» является главной общественной наградой страны, присуждаемой за вклад в развитие безвозмездного донорства крови и костного мозга. Она была учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным советом по донорству при Общественной палате РФ. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального медико-биологического агентства, Общественной палаты России, Российского Красного Креста, ВОД «Волонтеры-медики» и других организаций.

В этом году премия проходила под девизом «Донорство для всех. Помочь может каждый». Всего на конкурс XI Премии поступило 336 заявок из 67 регионов России, а также из Республик Беларусь и Кыргызстан. По итогам экспертного отбора в шорт-лист вошли более 100 участников из 48 регионов России, а также представители Беларуси и Киргизии. Среди них — учреждения службы крови, образовательные организации, некоммерческие организации, корпоративные участники и индивидуальные лидеры донорского движения.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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