Средь бела дня неизвестное авто сбило под Симферополем пешехода

Внимание: розыск свидетелей и очевидцев ДТП.

5 сентября в селе Приятное свидание, под Симферополем произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал пешеход. А вот водитель… пока не установлен.

Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Бахчисарайскому району разыскивается неустановленный водитель, управлявший автомобилем «Митсубиши Галант» черного либо темно-синего цвета, который 5 сентября, около 13: 50 мин в селе Приятное свидание Бахчисарайского района на автотрассе совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в Бахчисарайскую центральную районную больницу, — сообщили в МВД по РК.



Всем, кто имеет какую-либо информацию по данному происшествию, просьба обращаться в ОМВД России по Бахчисарайскому району по телефону: +7978-830-91-11 или 102. Анонимность гарантируется.