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Иллюстрация: 7news

Средь бела дня во дворе многоквартирного дома… Поножовщина в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:45 17.05.2021

На телефонную линию «102» полиции Симферополя обратилась 32-летняя местная жительница с сообщением: во дворе многоквартирного дома неизвестный мужчина нанес ножевое ранение в область живота ее сожителю.

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска, которые по подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали 63-летнего соседа потерпевшего. От задержанного получены признательные показания. С его слов, каждый их участников инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве взаимного недопонимания между мужчинами внезапно возникла ссора, в ходе которой подозреваемый достал нож, находившийся в кармане, и нанес ранение своему оппоненту. После этого злоумышленник покинул площадку двора, а орудие преступления выкинул в мусорный бак, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания г. Симферополя.

Полиция города Симферополя предупреждает, что во всех случаях криминальных проявлений, а также совершения в отношении Вас противоправных деяний, Вы можете обратиться в органы внутренних дел по телефону «102», где Вас проконсультируют и обязательно помогут.

Средь бела дня во дворе многоквартирного дома... Поножовщина в Симферополе

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