Среди скончавшихся от COVID-19 севастопольцев — люди в возрасте от 36 до 88 лет

По состоянию на утро 10 января в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19.

71 человек выписан после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 36 до 88 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7658 человек. В настоящий момент выздоровели 6967 человек, 283 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 240 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 252 человека.

Под наблюдением находится 528 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.