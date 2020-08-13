Среди выявленных в Севастополе поддельных банкнот оказалась и стодолларовая «бумажка»

В банковской системе Севастополя за первое полугодие 2020 года выявлено 32 поддельных денежных знака.

Большая часть — банкноты номиналом 5 000 рублей, их выявлено 24 единицы. Второе место среди фальшивок в регионе занимают банкноты достоинством в 1000 рублей – 5 штук. Поддельных банкнот номиналом 2000 рублей за полгода выявлено 3 штуки. За указанный период в Севастополе была также обнаружена одна поддельная стодолларовая банкнота США, — сообщили в пресс-службе Банка России (Cевастополь).

Центральный банк Российской Федерации, отмечают в ведомстве, постоянно проводит информационные и обучающие мероприятия по повышению финансовой грамотности среди различных категорий граждан и сотрудников коммерческих банков, которые работают с наличностью. Если подлинность купюры вызывает сомнения, ее можно сдать на бесплатную экспертизу в любой банк. Если вам в руки попала подделка и сомнений в этом нет – в этом случае необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы.

Подробную информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru в разделе «Наличное денежное обращение», а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России».