Средиземноморский циклон: в Крыму ожидаются дожди и снегопады

На дорогах – гололедица.

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на ближайшие выходные дни.

Сообщается, что в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. 26 и 27 ноября ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 28-33 м/с, местами до 38 м/с (!).

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни,- говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

исключить выход в горно-лесную местность;

воздержаться от выхода во внутренние водоемы;

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;

рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;

водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» или «101».

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