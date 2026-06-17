Средний срок поиска работы в Севастополе составляет два месяца

Жители Севастополя стали быстрее находить работу при поддержке Кадрового центра «Работа России». Средний срок трудоустройства соискателей сократился на 27 дней и сегодня составляет 63 дня. Годом ранее этот показатель достигал 90 дней.

Такого результата удалось добиться благодаря адресному сопровождению граждан и внедрению клиентоцентричного подхода в работе службы занятости. Специалисты помогают соискателям определить карьерные цели, оценить свои возможности на рынке труда, подобрать подходящие вакансии и меры государственной поддержки.

Для каждого обратившегося карьерные консультанты составляют индивидуальный план содействия занятости, проводят профориентацию, помогают подготовиться к собеседованию и при необходимости направляют на бесплатное обучение или повышение квалификации в рамках национального проекта «Кадры».

Мы сопровождаем человека на всех этапах — от первого обращения до трудоустройства. С начала года за помощью в поиске работы к нам обратились более 1,2 тысячи жителей города, и каждый третий уже нашел работу. Наша задача — не просто предложить вакансии, а помочь человеку как можно быстрее выйти на подходящее рабочее место, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Севастополя Ирина Стратий.

Сегодня служба занятости сотрудничает более чем с 4,2 тысячи работодателей. На портале «Работа России» для жителей города доступно свыше 5,7 тысячи вакансий в различных сферах экономики с заработной платой до 250 тысяч рублей.

Получить консультацию по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и мерам государственной поддержки можно в Кадровом центре «Работа России» Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40. Телефон контакт-центра: +7(8692)66-22-92.

источник: Правительство Севастополя

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