Средняя ипотечная ставка в России будет снижаться быстрее, чем предполагалось

Средневзвешенная ипотечная ставка в России опустится ниже 8% уже по итогам 2020 года вместо запланированного 2024 года.

Средневзвешенная ставка выданных кредитов на первичном и вторичном рынке снизится до исторического минимума менее 8% годовых уже в этом году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» ставка должна была опуститься до 8% только к 2024, но благодаря принятым правительством мерам этого показателя удастся достичь уже в 2020, — цитирует «Интерфакс» вице-премьера Марата Хуснуллина.

Вице-премьер также напомнил, что правительство сейчас реализует пять льготных ипотечных программ. Речь идет о льготной ипотеке под 6,5%, сельской и Дальневосточной ипотеке, программе для молодых семей и программе выплат на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей семьям с третьим ребенком.

С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тысяч семей, — отмечает Марат Хуснуллин.

Напомним, российские банки в январе-июне 2020 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,44 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,9%. По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в июне увеличилась до 7,5% (в мае ставка упала до рекордно низкого показателя в 7,4%).

В конце июля замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию «пузыря» на рынке жилищного кредитования.

В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть «пузырь» на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с «Дом.РФ», не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита, — заявил Алексей Моисеев.

Источник: NEWSru.com

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