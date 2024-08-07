Средняя стоимость квартир в Севастополе в июле составила 8,8 млн рублей

Самое доступное жилье на вторичном рынке по стоимости за квадратный метр в июле 2024 года находится в Брянске, Ульяновске и Ижевске. В Севастополе по итогам прошлого месяца средняя стоимость квартир равна 8,8 млн рублей, а цена 1 кв. м — 168 тыс. рублей.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги июля 2024 года на рынке вторичного жилья на платформе. В сравнении с июнем спрос на квартиры в старом фонде по стране в целом вырос на 0,4%. При этом в отдельных городах наблюдается более заметное увеличение спроса за месяц. Сильнее всего интерес к вторичному жилью на платформе среди городов, попавших в исследование, вырос в Туле (+12%), Ставрополе (+11%), Казани и Симферополе (+10% в обоих). Всего положительная динамика зафиксирована в 21 из 33 городов исследования.

На фоне роста спроса в сегменте вторичной недвижимости предложение в среднем по России за месяц сократилось на 0,6%. Вероятно, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках из-за более выгодной ставки по кредитам. При этом цены на вторичном рынке за месяц немного снизились — сказывается традиционное сезонное затишье в летний период, — комментирует управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

По сравнению с июнем 2024 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России снизилась на 0,8%, а цена за квадратный метр — на 0,9%: до 7,6 млн и рублей и 133 тысяч рублей соответственно. По стоимости за «квадрат» самое доступное жилье на вторичном рынке среди городов исследования расположено в Брянске (79 тысяч рублей за кв. м), Ульяновске (83 тысячи рублей), Ижевске (84 тысячи рублей), Рязани, Ярославле и Кирове (по 92 тысячи рублей). Самые высокие цены — в Москве (395 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (217 тысяч рублей).

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