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Сроки восстановления водоснабжения в районе горящей нефтебазы в Феодосии сместили
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Сроки восстановления водоснабжения в районе горящей нефтебазы в Феодосии сместили

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 11.10.2024

Сроки восстановления водоснабжения в населенных пунктах Феодосии, где пятый день горит нефтебаза, сдвинуты, объем воды в водоводе постепенно увеличивается. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

Более 1 тыс. жителей районов вблизи нефтебазы в Феодосии эвакуировали, позже в этих районах начались перебои и отсутствие водоснабжения из-за начавшегося в сентябре ремонта Северо-Крымского канала и повышенного расхода воды на тушение пожара.

Срок заполнения магистрального водовода Ближние Камыши — Береговое — Приморский и резервуаров чистой воды по объективным причинам немного сдвинулся. Сейчас объем воды в водоводе постепенно увеличивается, ожидаем, что в течение дня водоснабжение населенных пунктов и района Ближние Камыши восстановится, — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Как отметил глава администрации города, продолжают действовать ограничения проезда транспорта и доступа людей на улице Геологическая, части улицы Федько и части Керченского шоссе. Общественный транспорт в Приморский и обратно ездит по объездному пути через трассу «Таврида».

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источник: ТАСС

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