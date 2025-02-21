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США намерены выйти из ООН
иллюстрация: © Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

США намерены выйти из ООН

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:03 21.02.2025

Сенаторы США от республиканской партии внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте одного из его авторов Майка Ли.

Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН, — сказано в документе. 

В частности республиканцы предлагают прекратить финансирование ООН и ее агентств, запретить повторное вступление в организацию без одобрения сенаторов, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях организации.

По мнению Ли, которое сенатор выразил в комментарии телеканалу Fox, организация направляет деньги на «подрыв» интересов США и усиление противников Вашингтона, при этом, несмотря на выделяемые средства, не смогла предотвратить войны, нарушения прав человека и пандемию.

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Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп ранее также подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.

источник: РИА Новости Крым 

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