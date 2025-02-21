США намерены выйти из ООН

Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН, — сказано в документе.
В частности республиканцы предлагают прекратить финансирование ООН и ее агентств, запретить повторное вступление в организацию без одобрения сенаторов, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях организации.
По мнению Ли, которое сенатор выразил в комментарии телеканалу Fox, организация направляет деньги на «подрыв» интересов США и усиление противников Вашингтона, при этом, несмотря на выделяемые средства, не смогла предотвратить войны, нарушения прав человека и пандемию.
Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее также подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.
источник: РИА Новости Крым
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