США передали России основные параметры мирного плана по Украине
фото: © РИА Новости . Кристина Кормилицына

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 28.11.2025

Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, добавил он.

Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор, — сказал Песков.

При этом он отметил, что Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, поскольку не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном «мегафонном» формате.

источник: РИН Новости Крым

Просмотры: 12

