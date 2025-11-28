Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, добавил он.
Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор, — сказал Песков.
При этом он отметил, что Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, поскольку не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном «мегафонном» формате.
источник: РИН Новости Крым
