США прекратили поддержку предоставленных Украине истребителей F-16

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку радарных глушителей F-16, – говорится в публикации и отмечается, что это может сильно сковать действия Украины на фронте.

Теперь, говорится в материале издания, у украинских военных большая надежда на французские истребители Mirage-2000. Об этом в статье заявляет аналитик Дэвид Акс.

Тем временем Бельгия готовится к поставкам Украине запчастей F-16 в этом году, а в 2026 – самих истребителей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Барт де Вевер.

Киев сможет применять морально устаревшие истребители Mirage 2000, переданные Францией, только в глубоком тылу, иначе эти самолеты, значительно уступающие российским машинам, будут оперативно сбиты. Об этом ранее заявили в Госкорпорации Ростех.