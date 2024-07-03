США пытается оправдать терроризм — депутат Госдумы Дмитрий Белик

Удары американскими ракетами по Севастополю и Крыму демонстрируют агрессию США и без вопиющих заявлений Пентагона. <…> Именно на совести Вашингтона, а также управляемого им киевского режима, лежит ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя. Штаты, где агрессия уже встроена в базовые ценности, своими заявлениями, по сути, делают попытки оправдать терроризм, — заявил Дмитрий Белик в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Он отметил, что западная же разведка выбирает цели ударов для киевского режима, а значит, «США не просто поощряют, помогают или вовлечены — они полноценно участвуют в конфликте, а их заявления очередной раз характеризуют их как государство-агрессора, поддерживающее кровопролитие». По мнению парламентария, в таких действиях страны, которая пытается выставить себя главным центром демократии, нет ничего общего с международным правом и гуманизмом, нравственностью и правами человека.
Кроме того, Белик напомнил о возможных ответных шагах РФ по размещению российских вооружений в странах Латинской Америки.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир