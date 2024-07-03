США пытается оправдать терроризм — депутат Госдумы Дмитрий Белик

Американские политики, заявляя о допустимости применения оружия США против Крыма, пытаются оправдать терроризм и еще раз показывают всему миру свою агрессивность, уверен депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. При этом он уточнил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины».

Удары американскими ракетами по Севастополю и Крыму демонстрируют агрессию США и без вопиющих заявлений Пентагона. <…> Именно на совести Вашингтона, а также управляемого им киевского режима, лежит ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя. Штаты, где агрессия уже встроена в базовые ценности, своими заявлениями, по сути, делают попытки оправдать терроризм, — заявил Дмитрий Белик в разговоре с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что западная же разведка выбирает цели ударов для киевского режима, а значит, «США не просто поощряют, помогают или вовлечены — они полноценно участвуют в конфликте, а их заявления очередной раз характеризуют их как государство-агрессора, поддерживающее кровопролитие». По мнению парламентария, в таких действиях страны, которая пытается выставить себя главным центром демократии, нет ничего общего с международным правом и гуманизмом, нравственностью и правами человека. Кроме того, Белик напомнил о возможных ответных шагах РФ по размещению российских вооружений в странах Латинской Америки. Узнайте больше: "Не угомонятся": США настроены на эскалацию с РФ - сенатор от РК Сергей Цеков источник: ТАСС

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