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Сорок новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму
Фото: glava.rk.gov.ru

Стабильно — 60 с плюсом. Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:27 14.03.2021

За 13 марта в Крыму зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2826 человек.

Стабильно - 60 с плюсом. Коронавирус в Крыму

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