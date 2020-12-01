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Стабильно и ежедневно «за двести» - хроники COVID-19 в Крыму
Фото: rk.gov.ru

Стабильно и ежедневно «за двести» — хроники COVID-19 в Крыму  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:49 01.12.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 214 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 135 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 024 человека.

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 313 человек, стационарное (covid и пневмония)  — 2 528, изолировано в обсерваторы – 73 человека.

С начала года в Крыму выявлено 15 586 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 11 609. Число умерших – 293 (за последние сутки скончались 7 человек).

rk.gov.ru

Стабильно и ежедневно «за двести» - хроники COVID-19 в Крыму  

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