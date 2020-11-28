Стабильно за 200. Ситуация с коронавирусом в Крыму

За 27 ноября в Крыму зарегистрированы 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек. Выздоровевших за весь период – 11317 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.