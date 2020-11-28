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Фото: pixabay.com

Стабильно за 200. Ситуация с коронавирусом в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:17 28.11.2020

За 27 ноября в Крыму зарегистрированы 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек. Выздоровевших за весь период – 11317 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Стабильно за 200. Ситуация с коронавирусом в Крыму

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