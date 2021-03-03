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«Стабильно за 50 новых больных». Коронавирусная хроника Севастополя на 3 марта
Фото: sev.gov.ru

«Стабильно за 50 новых больных». Коронавирусная хроника Севастополя на 3 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 16:48 03.03.2021

По состоянию на утро 3 марта в Севастополе зарегистрированы 54 новых случая заболевания COVID-19. 98 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 82 до 92 лет. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12 121 человек. В настоящий момент выздоровели 11230 человек, 502 умерли, — сообщили в городском правительстве

Под наблюдением находится 629 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

«Стабильно за 50 новых больных». Коронавирусная хроника Севастополя на 3 марта

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