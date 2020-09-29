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В Севастополе – 17 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

Стабильно — за 80. Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:33 29.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 87 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 28 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 87 случаев коронавирусной инфекции. 63 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, (в том числе 1 — прибывший из другого субъекта РФ), 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции. 101 из них завозной из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3502 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 743 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1568 человек.

Выздоровевших за весь период – 2780 человек.

Стабильно - за 80. Коронавирус в Крыму

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