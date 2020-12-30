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В Севастополе число заболевших коронавирусом неуклонно растет
Фото: sev.gov.ru

Стабильно за 85 заболевших ежедневно. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:18 30.12.2020

По состоянию на утро 30 декабря в Севастополе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от четырёх лет до 81 года. 114 человек выписаны после выздоровления. Скончались шесть человек в возрасте от 66 до 98 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 6678 человек. В настоящий момент выздоровели 6266 человек, 234 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 151 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 171.

Под наблюдением находится 621 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Стабильно за 85 заболевших ежедневно. Коронавирус в Севастополе

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