Стабильно «за триста». Сводка по COVID-19 в Севастополе

По состоянию на 23 октября в Севастополе зарегистрированы 312 новых случая заболевания COVID-19.306 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 34 до 93 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 326 человек. В настоящий момент выздоровели 31 431 человек, 1 242 умерли.

Под наблюдением находится 1 440 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 октября поступило более 200 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

289809 289809