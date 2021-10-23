Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Стабильно «за триста». Сводка по COVID-19 в Севастополе

crimeapress_news

verevo
Стабильно «за триста». Сводка по COVID-19 в Севастополе

Стабильно «за триста». Сводка по COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:46 23.10.2021

По состоянию на 23 октября в Севастополе зарегистрированы 312 новых случая заболевания COVID-19.306 человек выписаны после выздоровления. Умерли 11 человек в возрасте от 34 до 93 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 326 человек. В настоящий момент выздоровели 31 431 человек, 1 242 умерли.

Под наблюдением находится 1 440 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 октября поступило более 200 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Стабильно «за триста». Сводка по COVID-19 в Севастополе

289809
Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.