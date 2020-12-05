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В Севастополе – 81 новый случай заражения коронавирусом
Фото: jewhisperer, pixabay.com

Стабильные цифры, однако… Коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:34 05.12.2020

За 4 декабря в Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции.

В том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4559 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Выздоровевших за весь период – 12 663 человека.

Стабильные цифры, однако... Коронавирус в Крыму

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