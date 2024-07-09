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Стань кадетом МЧС России! В Севастополе объявлен набор в кадетский класс
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Стань кадетом МЧС России! В Севастополе объявлен набор в кадетский класс

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:44 09.07.2024

В Севастополе объявлен набор в 10 кадетский класс школы № 60 имени Героя Советского Союза В. С. Пилипенко под патронатом Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Заявления можно предоставить в приёмную комиссию каждый четверг с 14:00 до 17:00. Справки по телефону (8692) 45-55-45.

Быть кадетом чрезвычайного ведомства – это романтика и отвага, труд на благо общества, патриотическое и нравственное становление. Это важный шаг на пути к выбору будущей профессии. Стань частью большой семьи пожарных и спасателей! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

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ГУ МЧС России в Севастополе
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