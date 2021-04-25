Станки с ЧПУ для бизнеса и хобби: универсальный лазер обработает любой материал

Еще в середине ХХ века переворот в промышленности произвели станки с ЧПУ – числовым программным управлением. В ХХI веке, пройдя определенную эволюцию, такие станки отличаются максимальной точностью и качеством обработки материалов. Программное обеспечение минимизирует участие человека в производственном процессе, а лазер позволяет решать задачи любой сложности, практически, с любыми материалами.

Компания «ОллРэди» — один из крупнейших в стране поставщиков лазерных, фрезерных систем с ЧПУ. География заказов – не только регионы России, но и страны СНГ. Подробная информация – на сайте https://all-ready.ru. Здесь же можно сделать заказ — представлен широкий ассортимент лазерных и фрезерных станков на любой вкус, любых характеристик: и для бизнеса, и для домашней мастерской.

Обратите внимание на мощные углекислотные лазеры (лазерные станки CO2). Их КПД – свыше 20%, они универсальны, предназначены для обработки (резки, гравировки) металлов и стекла, пластика и резины. Еще несомненные достоинства – компактность и длительность продолжительности работы. Словом, выбор профессионалов. Для тех, кому ни к чему такая универсальность и высокая производительность, будет полезна классификация по материалам обработки:

дерево и фанера,

камень,

пластик (и оргстекло),

стекло,

резина и кожа,

металл,

ткань и текстиль.

Особняком – лазерные гравировщики. В основе работы такого станка – снова газовая среда (CO2). Она позволяет добиваться максимальной точности (до 0,01 мм).

К достоинствам также отнесем экономичность (чаще всего гравировщики потребляют даже не киловатты, а несколько десятков ватт), способность работы с любыми (и изогнутыми тоже) поверхностями, минимальные шумы и отходы, тонкость шва и доступность высокоточного программного оборудования.

В каталоге портала All Ready – широкий выбор современных лазерных станков. Каждый из вариантов – кликабельный, иллюстрированный фото. На отдельных страницах представлены все технические характеристики, комплектация, описание, максимум информации о материалах и нюансах работы. Лазеры универсальны и технологичны, в зависимости от заданных программ могут резать и гравировать, брендировать и наносить штрих-коды. Фрезерные станки помогут не только резать и раскраивать, но и сверлят, шлифуют. Станки по металлу предназначены для резки труб и листового металла.

Выбор – огромный. По каждому направлению здесь же на сайте можно получить бесплатную онлайн-консультацию, заполнив форму обратной связи.