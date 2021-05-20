Старшеклассников приглашают к участию в марафоне «Новое Знание»

Сегодня стартовал трёхдневный федеральный просветительский марафон «Новое Знание». Первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что к этому мероприятию подключатся почти все российские старшеклассники.

Обращаясь к нашим школьникам, я хотел бы сказать, что в этом марафоне у вас есть уникальная возможность — вы сами выбираете, кого вы хотите послушать, какой лектор вам интересен. Потому что вся программа этого трехдневного марафона сформирована по вашим интересам и предложениям, — заявил Сергей Кириенко.

Ценность марафона в том, что знания, опыт и пример передаются от человека к человеку. Яркие личности, добившиеся успеха в различных сферах, не только выступили перед офлайн и онлайн слушателями в формате лекций, но и провели мастер-классы.

Так, космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков поговорил с аудиторией о космических знаниях, блогер, общественный деятель, журналист Илья Варламов рассказал о лучших городах России, а радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьев провел мастер-класс на тему репутации в цифровом пространстве.

Марафон продлится до 22 мая. Перенять опыт основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, изобретателя и соучредителя компании Apple Computer Стива Возняка, журналиста Владимира Познера, кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, артиста балета Николая Цискаридзе может каждый желающий. Присоединиться к лучшему марафону знаний за всю историю России можно по ссылке .

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе марафона более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Фото: фотобанк марафона «Новое Знание».