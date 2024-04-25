Стартап-студия «ИТ Гараж» совместно с СевГУ проводят студенческий хакатон

С 16 по 23 мая стартап-студия «ИТ Гараж» совместно с Севастопольским государственным университетом проводят студенческий хакатон, который будет проходить в формате командного соревнования. Задачей хакатона станет погружение в мир беспилотных технологий с отработкой навыков на практике. Участникам предстоит показать свои умения в разработке и интеграции алгоритмов компьютерного зрения и автономного перемещения дрона по маршруту на основе обнаруживаемых указателей, специализированных маркеров.

Мероприятие будет проводиться в два этапа. Первый этап — заочный, на котором участники должны подготовить программное обеспечение (ПО) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе обученной нейронной сети. Подготовленное ПО в дальнейшем должно быть загружено в дрон. Во время очного этапа команды проведут гоночные соревнования. По итогам состязания определятся три команды победителей, которые получат денежные призы. Лучшим участникам хакатона будут предложены вакансии в одном из стартапов ИТ Парк.

Хакатон проводится экспертами проектов стартап-студии «ИТ Гараж» в рамках акселерационной программы «КиберРой» СевГУ. Данная программа направлена на развитие студенческого технологического предпринимательства, студенты со всей России могут принять участие в развитии отрасли беспилотных авиационных систем Севастополя. Программа акселератора реализуется в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ключевой индустриальный партнер акселератора — ИТ Парк.

Мы считаем хакатон одним из главных мероприятий акселерационной программы “КиберРой”. Для формирования задач и программы хакатона привлечены ведущие эксперты проектов стартап-студии “ИТ Гараж”. Участие в соревновании поможет ребятам проявить креативность и показать свои знания, непосредственно поработать с экспертами и оборудованием, это уникальная возможность погрузиться в инновационную индустрию и обрести практические навыки работы с беспилотными летательными аппаратами, — говорит генеральный директор стартап-студии «ИТ Гараж» Мария Третьякова.

Участие бесплатное, количество команд ограничено, необходима регистрация до 15.05 по ссылке .