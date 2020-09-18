Стартовал фестиваль воздухоплавания «Крымское небо»

Фестиваль аэростатов продлится до 21 сентября.

Фестиваль воздухоплавания «Крымское небо» открылся в пятницу в Белогорском районе Крыма (неподалеку от знаменитой Белой скалы). В нем принимает команды из нескольких регионов России.

Фестиваль стартовал сегодня и проводится впервые. В нем принимает участие 15 аэростатов и экипажей из Подмосковья, Крыма, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Переяславль-Залесского, Воронежа, Белгорода, Краснодарского края и других регионов. Мы благодарны, что наши коллеги из других российских регионов откликнулись на наше приглашение, — рассказал ТАСС президент федерации воздухоплавания Республики Крым Денис Володин.

По его словам, в открытии фестиваля приняли участие более тысячи человек, которые приехали посмотреть на полет аэростатов и самим попробовать себя в качестве пилотов. Организаторы рассчитывают, что фестиваль посетят не менее 7 тыс. человек.

Мы надеемся, что фестиваль будет способствовать росту турпотока в Крым в межсезонье, — сказал Володин.

Как отмечает Туристический портал Крыма , в первый день фестиваля в небо над Белой скалой поднялись 15 разноцветных аэростатов.

Первый старт – в 6:00. Самые ранние участники мероприятия – настоящие счастливчики, ведь они прямо в небе практически встретили рассвет. Сегодня воздушные шары поднимались в небо несколько раз, после чего для гостей стартовала «наземная» программа. Можно, например, отдохнуть на природе, покорить скалу на джипах или квадроциклах либо же покататься по живописным окрестностям на лошадях, — уточняет Турпортал.

Не менее интересным обещает быть и второй день мероприятия. 19 сентября аэростаты вновь поднимутся в воздух и прокатят желающих. Время утренних полётов – с 6:00 до 9:00. А вечером – в 19:00 – для гостей праздника подготовят яркий подарок: у подножия скалы выстроятся 15 аэростатов-участников для свечения. Это по-настоящему сказочное зрелище будет продолжено лазерным шоу с проекцией прямо на Белую скалу, обещают организаторы. А завершится день ярким фейерверком.

Последующие два дня фестиваля — 20 и 21 сентября — также будут проходить утренние полёты с 6:00 до 9:00.

В этом году в фестивале принимают участие пилоты из Переславль-Залесского, Московской области, Краснодарского края, Белгорода, Воронежа, Санкт Петербурга. Все они – профессионалы своего дела, имеющие налёт не менее 500 часов. Фестиваль завершится 21 сентября.