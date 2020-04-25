Стартовал кастинг для участия в фестивале красоты и творчества «Улыбка Вселенная 2021»

К участию в пятом юбилейном международном фестивалье красоты и творчества «Улыбка Вселенная 2021»приглашаются молодые мамы 23-45 лет из разных стран мира, имеющих не менее одного ребенка. Анкету можно заполнить на сайте http://www.smileuniverse.info/ru/

Действующей обладательницей титула «Улыбка Вселенная 2020» является молодая мама из Крыма Анастасия Косенко, которая вошла в состав жюри юбилейного фестиваля. В состав жюри помимо продюсера фестиваля Леонида Хромова и других финалисток предыдущего сезона («Улыбка Вселенная 2019» Елена Станиславская из Тюмени и «Третья Улыбка Вселенная 2019» Shany Hagan из Великобритании) вошла также известная российская певица, актриса, телеведущая MusicBox, живая кукла «Барби» Таня Тузова, имеющая в своем распоряжении самую большую коллекцию кукол «Барби» в России в количестве 9000 экземпляров, — отмечают в оргкомитете события.

Финал фестиваля предварительно планируется в январе/феврале 2021 года в одном из концертных залов Москвы, но вследствие неопределенной экономической ситуации в мире может быть перенесен в другой город России (Санкт-Петербург или Екатеринбург).

Несмотря на текущую экономическую и политическую ситуацию в мире мы не будем сидеть сложа руки и будем продолжать реализацию нашего фестиваля, который является социально-значимым международным проектом. Нашему миру не хватает улыбок, добра и красоты! Мы не хотим мириться с тем, что сейчас мировое правительство пытается из всех людей сделать рабов, навязывая всем свои правила игры. У них это не получится, если в наших душах будет больше светлой энергии, чем темной, — рассказал журналистам продюсер фестиваля «Улыбка Вселенная» Леонид Хромов.