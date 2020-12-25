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Стартовал конкурс «Новый год в окнах Севастополя». Призы - "окошки с котиками"
иллюстрация: Larisa-K (pixabay.com)

Стартовал конкурс «Новый год в окнах Севастополя». Призы — «окошки с котиками»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 25.12.2020

Конкурс «Новый год в окнах Севастополя» стартовал сегодня.

Когда пандемия диктует свои условия по празднованию Нового года, в наших с вами силах сделать его ярче и красочней, а атмосферу дома по-настоящему праздничной. Давайте повесим на окнах гирлянды, наклеим, вырезанные с детьми снежинки, нарисуем Деда Мороза, поставим на подоконники пряничные домики. Давайте подарим, друг другу новогоднее настроение, и поселим это настроение в своих домах. Мне кажется, этот конкурс будет очень добрым. А возможно, мы сможем начать новую городскую традицию по украшению окон. За самые нарядные окна лично вручу призы — уютные толстовки со специально разработанным принтом — окошки с котиками, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева. 

Губернатор призвал севастопольцев украшать окна огоньками, гирляндами и игрушками, выкладывайте фотографию нарядного окна в социальных сетях с хэштегом #новогодниеокна_севастополь и получать призы.

Я помню, что буквально сразу по приезду в Город-Герой обратил внимание на то, как много на улице характерных котов. Только в Севастополе я видел, что уличный кот может спокойно пристроиться на коленях девушки, ожидающей свой автобус, или смирно сидеть у ведерка рыбака, понимая, что ему даже не придется прикладывать усилий — его итак угостят свежим уловом. Севастопольские коты — это уже один из символов города. Символ теплый и светлый, – рассказал Михаил Развожаев.

Призы получат авторы 50 постов с фотографиями украшенных окон, набравшие наибольшее количество комментариев.

Стартовал конкурс «Новый год в окнах Севастополя». Призы - "окошки с котиками"

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