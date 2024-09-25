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Стартовал конкурс «Профессиональный юрист Севастополя-2024» ﻿

Стартовал конкурс «Профессиональный юрист Севастополя-2024» ﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:41 25.09.2024

23 сентября стартовал I тур конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Каждый специалист может показать свой профессионализм, а также испытать себя в условиях конкурса.

Напоминаем, что участие в конкурсе бесплатно для всех желающих!

Для кого конкурс?

К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие юридическое образование, а также студенты юридических специальностей. Среди участников – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Что получают победители?

В этом году в качестве награды за первое место победителей ждёт отдых на двоих в одном из лучших отелей Крыма! Престиж участия, честь оказаться победителем и возможность зарекомендовать себя в профессиональной среде — это то, что привлекает многих конкурсантов.

Адвокатская палата Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации:

  • участие в I туре – 3 часа.
  • участие во II туре – 6 часов.
  • участие в III туре – 8 часов.
  • 3 место – 10 часов.
  • 2 место – 12 часов.
  • 1 место – 15 часов.

Для участников предлагаются номинации:

  • гражданско-правовая;
  • уголовно-правовая;
  • государственно-правовая;
  • государственно-правовая среди студентов;
  • уголовно-правовая среди студентов;
  • гражданско-правовая среди студентов.

Для участия необходимо:

  1. ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти регистрацию по ссылке.
  2. После прохождения регистрации пройдите тестовые задания 1 тура, выбрав нужную номинацию.
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Этапы конкурса:

  • 1 тур конкурса (заочный) — с 23 сентября по 10 ноября включительно.
  • 2 тур (очный) — 15 ноября.
  • 3 тур (финальный) — 22 ноября.
  • Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2024 года.

Партнёры и члены жюри конкурса:

  • Двадцать первый арбитражный апелляционный суд города Севастополя.
  • Прокуратура города Севастополя.
  • Арбитражный суд города Севастополя.
  • Правительство Севастополя.
  • Севастопольский городской суд.
  • Законодательное собрание города Севастополя.
  • Адвокатская Палата Города Севастополя.
  • Нотариальная палата города Севастополя.
  • Управление Судебного департамента в г. Севастополе.
  • Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (Юридический институт).
  • Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
  • Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.
  • Севастопольская таможня.
  • Севастопольская Региональная Общественная организация «Защита Интересов Граждан».
  • Севастопольская коллегия адвокатов «Василевский, Верба и партнёры».
  • Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.
  • Севастопольская коллегия адвокатов «Марчук и Партнёры».

Новости о конкурсе и результаты отборочных этапов

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «Ваш Консультант».

источник: Нотариальная палата Севастополя

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