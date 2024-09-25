Стартовал конкурс «Профессиональный юрист Севастополя-2024» ﻿

23 сентября стартовал I тур конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Каждый специалист может показать свой профессионализм, а также испытать себя в условиях конкурса.
Напоминаем, что участие в конкурсе бесплатно для всех желающих!
Для кого конкурс?
К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие юридическое образование, а также студенты юридических специальностей. Среди участников – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.
Что получают победители?
В этом году в качестве награды за первое место победителей ждёт отдых на двоих в одном из лучших отелей Крыма! Престиж участия, честь оказаться победителем и возможность зарекомендовать себя в профессиональной среде — это то, что привлекает многих конкурсантов.
Адвокатская палата Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации:
- участие в I туре – 3 часа.
- участие во II туре – 6 часов.
- участие в III туре – 8 часов.
- 3 место – 10 часов.
- 2 место – 12 часов.
- 1 место – 15 часов.
Для участников предлагаются номинации:
- гражданско-правовая;
- уголовно-правовая;
- государственно-правовая;
- государственно-правовая среди студентов;
- уголовно-правовая среди студентов;
- гражданско-правовая среди студентов.
Для участия необходимо:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти регистрацию по ссылке.
- После прохождения регистрации пройдите тестовые задания 1 тура, выбрав нужную номинацию.
Этапы конкурса:
- 1 тур конкурса (заочный) — с 23 сентября по 10 ноября включительно.
- 2 тур (очный) — 15 ноября.
- 3 тур (финальный) — 22 ноября.
- Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2024 года.
Партнёры и члены жюри конкурса:
- Двадцать первый арбитражный апелляционный суд города Севастополя.
- Прокуратура города Севастополя.
- Арбитражный суд города Севастополя.
- Правительство Севастополя.
- Севастопольский городской суд.
- Законодательное собрание города Севастополя.
- Адвокатская Палата Города Севастополя.
- Нотариальная палата города Севастополя.
- Управление Судебного департамента в г. Севастополе.
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (Юридический институт).
- Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
- Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.
- Севастопольская таможня.
- Севастопольская Региональная Общественная организация «Защита Интересов Граждан».
- Севастопольская коллегия адвокатов «Василевский, Верба и партнёры».
- Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.
- Севастопольская коллегия адвокатов «Марчук и Партнёры».
Новости о конкурсе и результаты отборочных этапов
Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «Ваш Консультант».
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя