Стартовал конкурс «Профессиональный юрист Севастополя-2024» ﻿

23 сентября стартовал I тур конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». Каждый специалист может показать свой профессионализм, а также испытать себя в условиях конкурса.

Напоминаем, что участие в конкурсе бесплатно для всех желающих!

Для кого конкурс?

К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие юридическое образование, а также студенты юридических специальностей. Среди участников – нотариусы, адвокаты, корпоративные юристы, специалисты государственных органов, а также студенты старших курсов.

Что получают победители?

В этом году в качестве награды за первое место победителей ждёт отдых на двоих в одном из лучших отелей Крыма! Престиж участия, честь оказаться победителем и возможность зарекомендовать себя в профессиональной среде — это то, что привлекает многих конкурсантов.

Адвокатская палата Севастополя засчитывает участие в конкурсе в качестве повышения квалификации:

участие в I туре – 3 часа.

участие во II туре – 6 часов.

участие в III туре – 8 часов.

3 место – 10 часов.

2 место – 12 часов.

1 место – 15 часов.

Для участников предлагаются номинации:

гражданско-правовая;

уголовно-правовая;

государственно-правовая;

государственно-правовая среди студентов;

уголовно-правовая среди студентов;

гражданско-правовая среди студентов.

Для участия необходимо:

ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти регистрацию по ссылке. После прохождения регистрации пройдите тестовые задания 1 тура, выбрав нужную номинацию.

Этапы конкурса:

1 тур конкурса (заочный) — с 23 сентября по 10 ноября включительно.

2 тур (очный) — 15 ноября.

3 тур (финальный) — 22 ноября.

Торжественная церемония награждения состоится 29 ноября 2024 года.

Партнёры и члены жюри конкурса:

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд города Севастополя.

Прокуратура города Севастополя.

Арбитражный суд города Севастополя.

Правительство Севастополя.

Севастопольский городской суд.

Законодательное собрание города Севастополя.

Адвокатская Палата Города Севастополя.

Нотариальная палата города Севастополя.

Управление Судебного департамента в г. Севастополе.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» (Юридический институт).

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.

Севастопольская таможня.

Севастопольская Региональная Общественная организация «Защита Интересов Граждан».

Севастопольская коллегия адвокатов «Василевский, Верба и партнёры».

Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Севастопольская коллегия адвокатов «Марчук и Партнёры».

Новости о конкурсе и результаты отборочных этапов

Информация об условиях конкурса и итоги публикуются в газете «Консультант Таврический», на официальном сайте, в социальных сетях и новостном Telegram-канале компании «Ваш Консультант».

источник: Нотариальная палата Севастополя