Стартовал новый сезон курсов по предпринимательству от Росмолодёжи – Бизнес.Поколение

Открылась регистрация на первый поток проекта по обучению молодёжи созданию и упаковке бизнес-проектов «Бизнес.Поколение» от Росмолодёжь.Бизнес. Финальным испытанием для участников станет презентация подготовленных проектов перед инвесторами. Заявки могут подать четыре категории участников: школьники (от 14 лет), студенты СПО, студенты вузов и молодёжь с идеями. Зарегистрироваться необходимо по ссылке до 4 августа.

Основная миссия проекта – помощь в создании условий для успешного запуска стартапов, формировании бизнес-проектов, развитии предпринимательских навыков для молодёжи на основе методических рекомендаций и обучающих материалов Росмолодёжь.Бизнес и партнёров. В этом году принять участие в проекте сможет молодёжь из всех регионов России, это станет для неё отправной точкой в траектории будущего предпринимателя. Для неё старт в «Бизнес.Поколении» может стать импульсом для развития в части наставничества в проекте «Бизнес.Наставники», а также в событийных мероприятиях Росмолодёжи. В случае успешного запуска и построения своего бизнеса участники смогут вступить в Клуб молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес, где сильное окружение будет способствовать развитию их проектов. Например, среди победителей третьего потока «Бизнес.Поколения» в прошлом году – Нане Аракелян, она набрала 91 балл. Девушка представляла свой проект по созданию мебели-трансформера. Уже на Петербургском международном экономическом форуме-2024 в рамках юниорской программы она выступила как спикер в открытой дискуссии «Новое поколение предпринимателей: вызов и возможности», где рассказала, как сегодня развивается её проект.

В «Бизнес.Поколении» действующие предприниматели, эксперты и бизнес-тренеры расскажут участникам о предпринимательской и инновационной деятельности, а также помогут запустить своё дело с нуля. Онлайн-программа включает в себя несколько этапов, которые помогут разработать план будущего бизнес-проекта с нуля. 40 лучших из лучших в финале представят свой проект инвесторам в рамках заключительного этапа – инвестиционных сессий, и, при успешной защите, получат финансирование на его реализацию. В ходе обучения для участников будут проходить видеолекции, онлайн-встречи с кураторами и групповые консультации.

Зарегистрироваться на проект можно по ссылке: https://vk.cc/cyaWwO

Для справки, проект «Бизнес.Поколение» от Росмолодёжь.Бизнес входит в линейку проектов Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Миссия программы – сформировать сообщество конкурентоспособных устойчивых молодых предпринимателей, готовых брать ответственность и вносить вклад в развитие страны. Она реализуется в рамках п.20 Долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года, утверждённой Правительством РФ. С 1 января 2025 года стартует национальный проект «Кадры», в него войдут четыре федеральных проекта, один из них предусматривает вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, создание условий для развития предпринимательских компетенций и инфраструктуры поддержки молодёжного предпринимательства. Реализация проекта будет проводиться в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства.

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