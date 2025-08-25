Прямо сейчас:
Стартовал первый модуль обучения программы «Севастополь — город Героев»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:46 25.08.2025

1 сентября стартует первый модуль обучения для победителей образовательной программы «Севастополь — город Героев».

Это уникальная возможность для участников СВО погрузиться в изучение государственной политики и системы госуправления. Программа будет насыщенной и продлится 11 дней. Первый модуль охватывает множество актуальных тем: от основ российской государственности до систем публичной власти и кадровой политики.

Всего запланировано четыре образовательных модуля, каждый из которых включает лекции и практические занятия с профессорско-преподавательским составом и экспертами. Программа обучения подготовлена Высшей школой государственного управления РАНХиГС.

Участники в группах разработают и защитят инициативы, направленные на развитие Севастополя. В течение года обучения они смогут защитить свои проекты и представят их на презентациях.

Цель программы «Севастополь — город Героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 111

