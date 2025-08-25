Стартовал первый модуль обучения программы «Севастополь — город Героев»

1 сентября стартует первый модуль обучения для победителей образовательной программы «Севастополь — город Героев».
Это уникальная возможность для участников СВО погрузиться в изучение государственной политики и системы госуправления. Программа будет насыщенной и продлится 11 дней. Первый модуль охватывает множество актуальных тем: от основ российской государственности до систем публичной власти и кадровой политики.
Всего запланировано четыре образовательных модуля, каждый из которых включает лекции и практические занятия с профессорско-преподавательским составом и экспертами. Программа обучения подготовлена Высшей школой государственного управления РАНХиГС.
Участники в группах разработают и защитят инициативы, направленные на развитие Севастополя. В течение года обучения они смогут защитить свои проекты и представят их на презентациях.
Цель программы «Севастополь — город Героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
