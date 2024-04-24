Стартовал прием заявок на IV Всероссийский форум классных руководителей

Форум классных руководителей в четвертый раз пройдет в Москве в начале октября. Прием заявок уже стартовал и продлится до 10 июня. Принять участие в мероприятии могут как действующие классные руководители, так и кураторы групп организаций среднего профессионального образования.

Форум классных руководителей по праву считается одним из знаковых профессиональных событий для учителей. Труд классных руководителей и кураторов групп сложно переоценить, ведь именно они несут ответственность за организацию процесса обучения, воспитание подрастающего поколения. Вы становитесь лидерами, настоящим примером для ребят. Уверен, форум в очередной раз станет пространством обмена опытом, педагогическими наработкам и практиками, вы сможете принять участие в мастер-классах и работе экспертных площадок, вынести для себя новаторские идеи и внедрить их в своих школах, – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Прием заявок на форум осуществляется в онлайн-формате. Желающие принять участие могут заполнить анкету по ссылке.

Отбор участников состоит из нескольких этапов: анкетирования, тестирования по основам педагогики, тестирования «50 вопросов классному», тестирования «Педагогические ситуации» и предоставления видеовизитки на тему «Моя воспитательная практика».

Следить за новостями отбора участников можно в официальном сообществе ФКР в социальной сети ВКонтакте.

Форум в Москве запланирован на 3–5 октября этого года. Участников ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом. Приезжая в столицу из разных уголков нашей необъятной страны, сразу попадаешь в теплую, семейную, дружественную атмосферу. Тут, в нашем любимом и таком ценном сообществе единомышленников, мы находим большую поддержку и понимание, возникает ощущение, что знаем друг друга очень много лет, — рассказала учитель немецкого языка симферопольской гимназии №1 им. Курчатова, посол ФКР Мария Коломиец.

Технологическим партнером форума выступает VK. Стратегический партнер – АНО «Диалог. Регионы».