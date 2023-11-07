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Стартовал прием заявок на участие в футзальной «ПАРК Лиге » сезона-2023/24
фото: "Крымский спорт"

Стартовал прием заявок на участие в футзальной «ПАРК Лиге Крыма» сезона-2023/24

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:20 07.11.2023

Прием заявок на участие в футзальной «ПАРК Лиге Крыма» сезона-2023/24 стартовал 7 ноября.

Соревнования пройдут в двух дивизионах – высшем и втором. Игры турнира ориентировочно продлятся до конца апреля следующего года. Место проведения чемпионата – спортклуб КФУ (Симферополь, бул. Ленина, 5/7, на территории Медицинской академии КФУ). Координатор Федерации футзала Республики Крым Сергей Черевко ждет звонков от представителей команд по тел.: +7 (978) 824-99-03, — сообщает «Крымский спорт»

В вышей лиге планируется участие не более 10 команд. При 8-10 командах-участницах соревнования пройдут в два круга, при меньшем количестве – формат будет определен по согласованию с руководителями команд. Заявки на участие в «вышке» принимаются до 12.00 22 ноября, в этот же день состоится жеребьевка. Старт турнира – 25 ноября.

Во второй лиге команды-участницы будут распределены на четыре группы (по 10-12 команд в каждой). После однокруговых турниров команды, занявшие в своих группах 1-4-е места, сыграют в «Золотом плей-офф» (с 1/8 финала), 5-8-е места, – в «Серебряном плей-офф» (также с 1/8 финала). Остальные команды завершают свои выступления в турнире. Заявки на участие во втором дивизионе принимаются до 12.00 14 ноября, жеребьевка пройдет в этот же день. Старт соревнований – 18 ноября.

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Обращаем внимание всех команд-участниц «ПАРК Лиги Крыма» о необходимости обязательного предоставления в электронном текстовом формате на e-mail ФФРК info@ffrk.ru заявочного листа: для второй лиги – до 17 ноября, для высшей – до 24 ноября. При отсутствии заявочного листа команда не будет допущена к играм турнира.

источник: «Крымский спорт»

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