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Стартовал приём заявлений в первый класс севастопольских школ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Стартовал приём заявлений в первый класс севастопольских школ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:00 01.04.2025

1 апреля начался прием заявлений на зачисление ребенка в первый класс. Подать заявление можно лично в школе, через Госуслуги или отправить заказным письмом почтой Крыма. В первый класс могут поступить ребята в возрасте от 6,5 до 8 лет. Когда именно идти в школу ребенку, принимают решение родители.

В первый этап, до 30 июня, подать заявление могут родители детей, которые прописаны и проживают на закрепленной за школой территории. Вторым этапом, с 6 июля по 5 сентября, пройдет прием заявлений для детей, которые не проживают по прописке. Зачисление детей не по прописке будет проходить на основании количества свободных мест. Если на момент подачи заявления свободные места будут, ребенка зачислят. Мы мониторим ситуацию с заявлениями и будем предлагать ближайшие школы, в которых еще есть свободные места, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

На сайте департамента образования и на сайтах образовательных учреждений можно найти информацию, за какой школой закреплен ваш адрес.

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Преимуществом при зачислении обладают дети военнослужащих, участников специальной военной операции, сотрудников МВД. Они подают заявление в первый этап и, соответственно, зачисляются в первоочередном порядке», – уточнил Максим Кривонос.

Напомним, в прошлом году было подано более шести тысяч заявлений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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