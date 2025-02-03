Стартовал приём заявок на всероссийский фотоконкурс «Крым в моем сердце»

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском фотоконкурсе «Крым в моем сердце», сообщили ТАСС его организаторы в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Фотоконкурс приурочен к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. К участию приглашаются профессиональные фотографы и любители, снимающие об отдыхе и жизни в Крыму, любимых местах, природе и культурно-исторических достопримечательностях полуострова.

Наш конкурс становится ежегодным. Главная его идея — через фотографии показать истории жителей и гостей Крыма, в которых показана любовь к полуострову, его стремительное развитие за эти 11 лет, богатство и разнообразие культурного наследия, природы и человеческого потенциала российского Крыма, — отмечает министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, слова которого привели в министерстве.

Эксперты выберут четырех победителей в двух категориях по двум номинациям: профессиональные и любительские фотографии в номинациях «Я и Крым» и «Из Крыма с любовью». Победитель специальной номинации «Народный выбор» будет определен интернет-голосованием во «ВКонтакте».

Оценивать работы будет конкурсный комитет, сформированный из представителей минкурортов Крыма, проекта «VK Места», арт-кластера «Таврида», а также экспертов, искусствоведов, главных редакторов СМИ, профессиональных фотографов и блогеров. Председатель комитета — генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Наш фотоконкурс проходит в год 80-летия Великой Победы, и героизм защитников полуострова в годы войны — это пример мужества и воинской доблести, которым гордится вся страна. Гордится она и силой духа современного поколения крымчан, которые 11 лет назад встали на защиту неразрывной связи с Родиной, а сегодня своим трудом превратили Крым в символ развития и единства России. ТАСС подробно освещает успехи региона, рассказывает о том, как создаются в нем новые точки роста, открываются современные пространства для работы и отдыха. Ежегодно полуостров притягивает путешественников со всей России. И наш конкурс — это попытка дать наглядный ответ на вопрос: почему для миллионов людей Крым стал местом силы, где прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино, — процитировали в министерстве Кондрашова.

История патриотизма и воинской славы России

Заместитель председателя конкурсного комитета, генеральный продюсер АНО «ТРК «Крым» Олег Крючков отметил, что с интересом ожидает яркие, эмоциональные и оригинальные работы.

У нас не только теплое море и красивые горы, здесь концентрированная история патриотизма и воинской славы России. И мы гордимся тем, что стали инициаторами тектонических сдвигов, к которым привела Крымская весна, — подчеркивает он.

Сбор заявок и фоторабот продлится до 2 марта 2025 года включительно. Лучшие работы будут представлены на фотовыставках в Москве и в Симферополе. Подробная информация о конкурсе размещена на сайтах Туристического портала Крыма Travel Crimea и Министерства курортов и туризма Республики Крым.

источник: ТАСС