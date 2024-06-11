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Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Читаем всей семьёй»

Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс «Читаем всей семьёй»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:27 11.06.2024

Всероссийский конкурс «Читаем всей семьёй» проводится для семей с детьми любого возраста в целях продвижения семейного чтения, возрождения и продолжения традиций семейного чтения, привлечения семей (родителей, бабушек, дедушек, детей) к систематическому чтению, содействия укреплению семьи и духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.

Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором примут участие члены семьи разных поколений: родители, бабушки, дедушки и дети. Семья должна быть задействована в совместном чтении вслух любимого литературного произведения на русском языке. Возможна запись видеоролика вместе с наставниками, воспитателями. Количество членов семьи, участвующих в работе, не ограничено.

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Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия».

Официальная информация о конкурсе размещена на сайте https://want2read.ru.

Работы принимаются с 9 июня по 30 сентября 2024 года с использованием Yandex.forms https://forms.yandex.ru/cloud/6657143ec417f30ec8082825/.

В октябре 2024 года члены жюри отберут по три лучших работы в каждой номинации. Объявление победителей конкурса состоится в ноябре, а награждение назначено на декабрь.

Конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Российской государственной детской библиотеки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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