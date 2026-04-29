Стартовал проект «Крымское меню»

Впервые мы сформулировали основные принципы крымской кухни, и я очень рада, что 11 ресторанов уже подписали с нами меморандум, сегодня присоединяются еще 2 и еще около 25 выразили желание присоединиться. Чем проект уникален? В нем есть три основных принципа: должно быть выращено в Крыму, должно быть произведено в Крыму и обязательно с любовью, и должны быть сохранены все традиции наших народов, проживающих на полуострове, – рассказала вице-премьер крымского правительства – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Крымское меню» – один из этапов реализации регионального проекта «В Крыму ЕСТЬ!», созданного в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив. Его цель – развитие гастрономической индустрии и поддержка локальных производителей.

В основе проекта лежат ключевые задачи: расширить рамки туристического сезона и поддержать локальных фермеров.

Гастрономический туризм расширяет границы нашего туристического сезона. Люди, которые получили положительный эффект от нашей крымской кухни, они захотят вернуться. Они уедут с положительными эмоциями и будут хотеть вернуться к нам еще не раз, – добавила Кивико.

В пилотный проект, который стартовал в 2025 году, вошли только два региона – Крым и Сахалин. А в этом году к нему добавились еще 11 субъектов.

