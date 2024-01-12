Стартовал Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды»

В Крыму стартовал Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды». Творческий проект организован Центром народного творчества Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма и региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате. Заявки принимаются до 7 марта.

Целями конкурса является формирование активной гражданской позиции лиц с ограниченными возможностями здоровья путем творческой самореализации в условиях конкурсного процесса, выявление творческих людей, работающих в любительской или профессиональных сферах современного искусства, привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили организаторы.

Творческий проект проводится по номинациям: вокальное искусство, инструментальное искусство, хореографическое искусство, актерское мастерство, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр, видеотворчество, технические изобретения и компьютерные технологии.

По итогам проведения конкурса присуждаются I, II, III места в представленных номинациях с учетом возрастных категорий. Также предусмотрено присуждение гран-при.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте Центра народного творчества Республики Крым.