Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Стартовал Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды»
актуально в республике
Стартовал Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды»

Стартовал Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:58 12.01.2024

В Крыму стартовал Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды». Творческий проект организован Центром народного творчества Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма и региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате. Заявки принимаются до 7 марта.

Целями конкурса является формирование активной гражданской позиции лиц с ограниченными возможностями здоровья путем творческой самореализации в условиях конкурсного процесса, выявление творческих людей, работающих в любительской или профессиональных сферах современного искусства, привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили организаторы.

Творческий проект проводится по номинациям: вокальное искусство, инструментальное искусство, хореографическое искусство, актерское мастерство, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр, видеотворчество, технические изобретения и компьютерные технологии.

Узнайте больше:  Глава Крыма поздравил с профессиональным праздником сотрудников республиканской прокуратуры

По итогам проведения конкурса присуждаются I, II, III места в представленных номинациях с учетом возрастных категорий. Также предусмотрено присуждение гран-при.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте Центра народного творчества Республики Крым.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: конкурсы в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
конкурсы в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.