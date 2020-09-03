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иллюстрация: открытые источники

Стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый». Севастопольские участковые участвуют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:06 03.09.2020

Что являет собой Всероссийского конкурс «Народный участковый»?  Жители городов России могут выбрать тех сотрудников МВД, которые, на их взгляд, наиболее полно отвечают званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за них. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Севастопольские участковые в конкурсе представлены.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на сайте УМВД России по г. Севастополю с 11 сентября будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

 

Стартовал Всероссийский конкурс "Народный участковый". Севастопольские участковые участвуют

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