Стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый». Севастопольские участковые участвуют

Что являет собой Всероссийского конкурс «Народный участковый»? Жители городов России могут выбрать тех сотрудников МВД, которые, на их взгляд, наиболее полно отвечают званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за них. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Севастопольские участковые в конкурсе представлены.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на сайте УМВД России по г. Севастополю с 11 сентября будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.