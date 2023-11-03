Стартовал Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ. Вы знаете основной закон государства?

Конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!» будет проходить 25 ноября. Принять участие в нём могут все желающие старше 18 лет. Участникам за 10 минут нужно ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Победители получат ценные призы. А каждый участник — электронный сертификат. Помимо этого, в регионах пройдет более 600 мероприятий, посвящённых Конституции. Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл экскурсий, — отмечают организаторы конкурса.