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Стартовал Всероссийский мини-футбольный турнир Azov Sea Cup-2024. чане участвуют
фото: ВКонтакте, Краснодарская Краевая футбольная лига

Стартовал Всероссийский мини-футбольный турнир Azov Sea Cup-2024. Крымчане участвуют

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:32 17.06.2024

17 июня  в станице Голубицкой Краснодарского края на базе спорткомплекса «Олимп» стартовал юбилейный, X Всероссийский турнир по мини-футболу (футзалу) Azov Sea Cup.

Azov Sea Cup – один из самых популярных в России мини-футбольных любительских турниров, на него съезжаются лучшие аматорские (но по сути – полупрофессиональные) коллективы страны. С 2017 года постоянными участниками Azov Sea Cup являются ведущие команды футзальной «ПАРК Лиги Крыма«. Лучшего результата из наших земляков в 2018 году добилась «Ронда» из Аграрного (Симферополь), ставшая серебряным призером соревнований. В этом году за победу в турнире поспорят 32 команды, в том числе (по уточненным организаторами информации) четыре коллектива из Крыма (симферопольские Автошкола «Формула» и СК ФНС РК-А2MED, ялтинские «Спартак» и «Мрия-Черноморец»), — сообщает «Крымский спорт»

Первоначально все команды-участницы распределены на восемь групп (по 4 коллектива в каждой).

Группа А. BTSK (Батайск, Ростовская область), «Альфа» (Краснодар), «Валерик» (Чечня), «Гвардеец-дубль» (Донецк).

Группа В. «Гвардеец» (Донецк), «Металлург» (Абинск, Краснодарский край), ККБ-2 (Краснодар), Unisport (Ереван, Армения).

Группа С. «ВЕТО» (Краснодар), «Столица» (Москва), «Спартак-Транснефть» (Георгиевск, Ставропольский край), «Запорожская» (Темрюк, Краснодарский край).

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Группа D. КВВУ (Краснодар), «Рускон» (Новороссийск), «Спартак» (Ялта), «Альфа» (Ставрополь).

Группа Е. «Абрау-Аквамарин» (Новороссийск), СК ФНС РК-А2MED (Симферополь), «Спарта» (Донецк), «Вкусноесть» (Таганрог).

Группа F. «Альтопрае Марин» (Новороссийск), «Динамо» (Краснодар), Автошкола «Формула» (Симферополь), «Спартак» U-17 (Донецк).

Группа G. «ВЕТО-2» (Краснодар), «Мрия-Черноморец» (Ялта), «Финиш» (Москва), РСШ (Грозный).

Группа Н. «Торпедо» (Краснодар), «Хлебороб» (Хохольский, Воронежская область), «Спартак» (Донецк), «Реал» (Астрахань).

Сегодня, 17 июня, в борьбу вступают три крымских команды, их соперниками будут: «Спартак» (Ялта) – «Альфа» (Ставрополь) (15.10), СК ФНС РК-А2MED – «Спарта» (16.50), Автошкола «Формула» – «Динамо» (18.30).

Прямая трансляция поединков здесь.

После матчей группового этапа соревнований (в группах каждый сыграет с каждым) 16 коллективов (занявшие первое-второе места в своих группах) продолжат борьбу за трофей в «Золотом плей-офф», остальные – в «Серебряном плей-офф» (утешительном турнире). В плей-офф – матчи «на вылет». Победитель турнира определится в воскресенье, 23 июня.

Отметим также, что на Azov Sea Cup-2024 будут работать два крымских арбитра – евпаториец Дмитрий Карманов (недавно, правда, перебравшийся в Краснодар) и сакчанин Арсен Абдулаев.

источник: «Крымский спорт»

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