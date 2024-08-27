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Стартовал второй заезд «Историко-культурное наследие» форума «Истоки»

Стартовал второй заезд «Историко-культурное наследие» форума «Истоки»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:43 27.08.2024

26 августа в Севастополе состоялось открытие второго заезда форума «Истоки» – «Историко-культурное наследие». На территории «Нового Херсонеса» объединились молодые ученые, историки, археологи и специалисты музейного дела – это более 150 участников из 44 регионов страны.

Участникам предстоит по-новому взглянуть на тему сохранения истории, внести предложения в укрепление исторической правды и создать собственные продукты и программы для дальнейшей популяризации этого дела, — отмечают организаторы.

Стартовал второй заезд «Историко-культурное наследие» форума «Истоки»

Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы Росмолодёжь.События — это возможность узнать о своей национальной и культурной идентичности, истоках нашего прошлого и применять эти знания в будущем. Большое событие Всероссийского уровня объединит волонтёров, студентов педагогических направлений и молодых педагогов, реставраторов и историков, медиаспециалистов, молодые семьи с детьми и активистов детских движений.

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Стартовал второй заезд «Историко-культурное наследие» форума «Истоки»

В 2024 году центр «Истоки» обрел второй дом – он располагается на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Стартовал второй заезд «Историко-культурное наследие» форума «Истоки»

Фото: #ИстокиСевастополь

 

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