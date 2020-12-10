Стартовал X туристский форум «Открытый Крым»

10 декабря начал работу X юбилейный Всероссийский туристский форум «Открытый Крым». Впервые Форум проводится в гибридном формате, когда основная часть мероприятий уходит в онлайн. В дни Форума 10-11 декабря заявлено 3 секции и 40 спикеров из 10 регионов России и 3 стран. Организатор — Министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Участников форума в видеообращениях поприветствовали Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. Они подчеркнули важность открытого диалога и сотрудничества органов власти с представителями туристической отрасли и пожелали всем плодотворной работы. В формате онлайн к участникам обратилась заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Евгения Чухнова. Она подчеркнула, что внутренний туризм в России с учётом нынешних реалий активно развивается, о чем свидетельствует спрос на программу с кешбэком.

Как отметила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико на открытии Форума «Открытый Крым», год был необычный и сложный и меры поддержки, которые осуществлялись на региональном и федеральном уровнях, очень помогли туристической отрасли. По ее словам, в Крыму есть, что показать, и это не только различные виды отдыха и эффективное оздоровление, но и гастрономический туризм.

Лейтмотивом Форума станут главные тренды этого года – развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых. Спикеры затронут темы антикризисной трансформации отрасли – распределение рисков, обновление законодательства в сфере туризма, принципы коммуникации нового времени и мировые тенденции. А также представят конкретный сценарий развития туристической санаторно – курортной отрасли в регионах РФ и возникшие преимущества у юга России.

У туротрасли сегодня сформирована острая потребность в обратной связи, в обмене мнениями и кейсами, поскольку это период, когда отрасль трансформируется и переориентируется на внутренний туризм. Примером такой трансформации станет и сам формат мероприятия, измененный с учетом новых реалий. Объединяя международных и российских экспертов и представителей власти туристических регионов России, Форум становится профессиональным событием, которое не только подведет итоги этого непростого, нестандартного в своих решениях года, но и определит точки роста и приоритетные направления отрасли, – сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В числе спикеров Форума представители Ростуризма, Правительства РФ, и РК, профильные министры и председатели комитетов из Москвы, Санкт -Петербурга, Севастополя, Калининградской области, а также представители федеральных туроператоров, ассоциаций, союзов и гостиничного бизнеса. География участников Форума включает почти 60 регионов России.

Онлайн формат, как один из вариантов соблюдения требований Роспотребнадзора для проведения мероприятий, позволил расширить аудиторию Форума. И Крым, как один из лидеров туристических регионов страны, традиционно объединил участников со всей России, в том числе поделившись своими инструментами и опытом работы в новых условиях, — отметил Вадим Волченко.

10 декабря работа Форума «Открытый Крым» началась с пленарного заседания «Новая история туризма»: вызовы и возможности». Участники обсудят перспективы развития внутреннего туризма на фоне закрытых международных направлений — доступные перевозки, современные и комфортные объекты размещения, сервис на уровне мировых стандартов и развитая инфраструктура.

Продолжит работу Форума экспертное обсуждение «Инвестиционная «кухня» туристического рынка». Спикеры секции поделятся своими кейсами реализации инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделено инвестиционной привлекательности туротрасли, как одной из основ для развития регионов. Участники Форума представят конкретные предложения в сфере туризма, обсудив при этом проблематику темы на примере мирового опыта.

Во второй день Форума 11 декабря будет проходить панельная дискуссия «Зеленая экономика или как зарабатывать, сохраняя экологию». Спикеры расскажут о существующих экостандартах и экотехнологиях в индустрии гостеприимства, а также о возможностях работы бизнеса в условиях существующего законодательства и о перспективах развития направления. Кроме того, в рамках Форума участники обсудят вопросы необходимости преференций и господдержки экоориентированных предприятий. Экотуризм становится основным двигателем мирового туристического рынка. И это особенно важно, поскольку в России есть уникальные условия для развития данного направления, так как более 13% территории РФ — это национальные парки, заповедники и особо охраняемые территории. Также на Форуме будут рассмотрены возможности и перспективы реализации туристических проектов на территориях с особым статусом – ООПТ и заповедники.

Фото: минкурортов РК.