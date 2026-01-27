Прямо сейчас:
Новости Республики
Стартовала 7 гуманитарная миссия студентов Крыма на Донбасс
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Стартовала 7 гуманитарная миссия студентов Крыма на Донбасс

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:35 27.01.2026

Ребята из Крымского федерального университета и симферопольских колледжей отправились вместе с Молодёжкой НФ помогать мирным жителям освобожденных населенных пунктов и бойцам. В планах сортировка гуманитарных грузов, помощь в разборе завалов после прилетов ВСУ, передача помощи для военных.

Это первая миссия в этом году и уже 16 миссия в исторические и приграничные регионы из Крыма! Для Екатерины из КФУ это уже 2 поездка на помощь и она готова ехать еще. Потому что только там понимаешь, насколько людям важна поддержка.

По возвращению все ребята вместе с Народным фронтом передают опыт студентам крымских ВУЗов и помогают нашим крымским героям!

Ждём назад в Крым! Наши ребята себя уже давно зарекомендовали, как очень ответственные и неравнодушные. Всегда готовы помогать и их всегда ждут и говорят спасибо!, — отметил координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов. 

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

