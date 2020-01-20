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Стартовала акция "Засветись, Севастополь!"

Стартовала акция «Засветись, Севастополь!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:14 20.01.2020

Профилактическое мероприятие «Засветись, Севастополь!», направленное на популяризацию световозвращающих элементов и одежды с яркими аксессуарами, проводится в городе по инициативе сотрудников Госавтоинспекции в течение десяти дней.

Цель мероприятия – профилактика и недопущение фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. В рамках декадника полицейские совместно с отрядами юных инспекторов движения проведут различные мероприятия: уроки, беседы, мастер-классы, флешмобы. Такие занятия напомнят участникам дорожного движения о необходимости использования световозвращающих элементов пешеходами, наглядно продемонстрируют принцип их действия, а также помогут выбрать способы размещения световозвращателей на одежде, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Напомним, что дорожные аварии с участием несовершеннолетних по большей части происходят во вторник, среду и пятницу, особенно в период с 12 до 13 часов дня и с 17 до 20 часов вечера. Возраст, в котором дети чаще всего становятся участниками ДТП – с 7 до 11 лет. 65% детей-пассажиров стали участниками дорожных аварий в Балаклавском районе, 81% детей-пешеходов – в Гагаринском районе Севастополя. Дети-пешеходы чаще подвержены риску попасть в ДТП и в 20% случаев это происходит непосредственно во дворе дома, возле подъезда.

Госавтоинспекция Севастополя обращается прежде всего к взрослым и призывает их всегда быть примером поведения на дороге для своих детей. Будьте внимательны, особенно в вечернее время, когда необходимо использовать световозвращающие элементы! Юным пешеходам напоминаем, что перед тем как выйти на дорогу, всегда нужно смотреть налево и направо, а также обязательно убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает вас, — подчёркивают в ведомстве.

Стартовала акция "Засветись, Севастополь!"

Стартовала акция "Засветись, Севастополь!"

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