Стартовала акция «Засветись, Севастополь!»

Профилактическое мероприятие «Засветись, Севастополь!», направленное на популяризацию световозвращающих элементов и одежды с яркими аксессуарами, проводится в городе по инициативе сотрудников Госавтоинспекции в течение десяти дней.

Цель мероприятия – профилактика и недопущение фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. В рамках декадника полицейские совместно с отрядами юных инспекторов движения проведут различные мероприятия: уроки, беседы, мастер-классы, флешмобы. Такие занятия напомнят участникам дорожного движения о необходимости использования световозвращающих элементов пешеходами, наглядно продемонстрируют принцип их действия, а также помогут выбрать способы размещения световозвращателей на одежде, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Напомним, что дорожные аварии с участием несовершеннолетних по большей части происходят во вторник, среду и пятницу, особенно в период с 12 до 13 часов дня и с 17 до 20 часов вечера. Возраст, в котором дети чаще всего становятся участниками ДТП – с 7 до 11 лет. 65% детей-пассажиров стали участниками дорожных аварий в Балаклавском районе, 81% детей-пешеходов – в Гагаринском районе Севастополя. Дети-пешеходы чаще подвержены риску попасть в ДТП и в 20% случаев это происходит непосредственно во дворе дома, возле подъезда.