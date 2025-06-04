Стартовала акция ГТО «Севастополь — спортивный». Присоединяйтесь!

На легкоатлетическом стадионе собрались более 120 спортсменов Севастополя. Все участники, как юные, так и опытные спортсмены, некоторых из них уже тренеры — кандидаты в спортивные сборные команды по разным видам спорта.

Участники, имеющие высокие спортивные разряды и звания, но не имеющие значка ГТО выполнили необходимые испытания — бег на короткую дистанцию, силовые упражнения, упражнения на гибкость, пресс и прыжок в длину с места. Завтра их ожидает бег на длинные дистанции — 3 км.

Сегодня испытания сдавали не просто любители здорового образа жизни, а спортсмены, имеющие высокий уровень спортивной подготовки — ребята, которые являются кандидатами в спортивные сборные команды нашего города и представляют Севастополь на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Некоторые ребята сказали, что с учётом их физической подготовки было достаточно просто все сдать и это один из показателей их возможностей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

При успешном выполнении необходимых нормативов в зависимости от результата участникам вручат золотой, серебряный или бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне». Напомним, значок ГТО даёт различные привилегии в зависимости от категории участника:

школьники могут получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ и при подаче документов в летние оздоровительные лагеря;

студенты могут получить дополнительные баллы к рейтингу по физической культуре;

взрослые могут получить внеплановую премию или дополнительный выходной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя