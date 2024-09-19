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Стартовала информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку"

Стартовала информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:16 19.09.2024

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку», инициированная Банком России, МВД России и Генпрокуратурой.

Мы обратили внимание на тот факт, что при обмане граждан телефонные аферисты чаще всего используют роли якобы сотрудников силовых структур или Центробанка. Наша профилактическая акция направлена на повышение уровня осведомленности и киберграмотности. Чтобы научить вас распознавать телефонных мошенников, мы расскажем о преступных схемах, раскроем ключевые индикаторы, сигнализирующие нам о мошенничестве и необходимости прервать разговор, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стартовала информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку"

По ее словам, помогут в этом подготовленные в рамках акции #КладиТрубку плакаты, ролики, а также профилактические мероприятия, в которых принимают участие мои коллеги во всех регионах России.

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Стартовала информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку"

Чтобы не стать жертвой преступников, не сообщайте никому в телефонном режиме свои паспортные и иные личные данные, реквизиты счетов банковских платежных карт, а также содержание СМС-сообщений, поступающих с банковских учреждений. Не переходите по ссылкам, отправленным в сообщениях от незнакомцев, — они могут вести на фишинговые сайты, где ваши данные могут быть украдены.

И главное! Всегда проверяйте информацию, сообщаемую вам по телефону. Не стесняйтесь прервать разговор и перезвонить по известным вам номерам. Будьте бдительны и поделитесь информацией с близкими, — подчеркивают организаторы акции.

Стартовала информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку"

 

 

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