Стартовала печать бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Севастополя

18 августа 2024 года акционерное общество «Издательство и типография «Таврида» начало печатать избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

Перед запуском в печать основного тиража типография изготовила сигнальный комплект избирательных бюллетеней для контрольного прогона на комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2010 и КОИБ 2017), которые будут использоваться на предстоящих выборах. Избирательные бюллетени печатаются на однородной бумаге белого цвета, без вкраплений краски и иных покрытий. На лицевой стороне по периметру идет рамка черного цвета, внутри которой находится текст бюллетеня. Также на лицевой стороне в правом верхнем углу находится место для печати и подписей двух членов участковой избирательной комиссии. Фамилии кандидатов-одномандатников указываются в алфавитном порядке, а наименования избирательных объединений – в соответствии с полученными при жеребьевке номерами, — сообщили в пресс-службе Севастопольского горизбиркома.

На оборотной стороне бюллетеней нанесена фоновая защитная сетка: голубая — по городскому избирательному округу, зеленая — по одномандатному избирательному округу.

Всего будет изготовлено 608 000 экземпляров (по 304 000 единиц для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам).

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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